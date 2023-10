Anche Nardella ricorda il 4-2: “Partita più bella in assoluto. C’era il delirio vero allo stadio”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per il ricordo di quello storico Fiorentina-Juventus di 10 anni fa. Queste le sue parole:

“La partita in assoluto più bella per me perchè mi ricordo benissimo anche tutti i gol. Soprattutto gli straordinari gol di Pepito che va ad esultare sotto la Fiesole. Mi ricordo anche come ero vestito: avevo un maglione rosso fuoco e mi sono abbracciato con Della Valle ai gol. C’era il delirio vero. Non si sentiva niente, neanche le persone accanto. Sembrava una rimonta impossibile. Una partita indimenticabile.

Avvio di stagione? Ci entusiasmiamo subito. Io l’ho detto dall’inizio che è una squadra solida. Poi un po’ di scaramanzia ci vuole sempre e bisogna guardare al lungo periodo per preservare le energie e arrivare fino in fondo.”

