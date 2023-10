Nico Gonzalez e la Fiorentina: non è in vendita e Commisso non ha mai fissato nessun prezzo per lui

Nelle ultime ore sono circolate alcune notizie riguardo Nico Gonzalez e la presunta richiesta di Commisso per la sua cessione, circa 60 milioni. In verità in casa Fiorentina non c’è alcuna intenzione di vendere il calciatore argentino, nè tantomeno Commisso ha richiesto una cifra per il suo addio. Il recentissimo rinnovo di Nico Gonzalez con la società viola segna la fortissima volontà del club viola e del suo numero dieci di andare avanti insieme per tanto tempo. In estate la Fiorentina ha rifiutato oltre 45 milioni di euro che venivano messi sul piatto dalla Premier League. Insomma, Nico e la Fiorentina, non c’è nulla che possa pensare ad una sua cessione o ad una trattativa per il suo addio.

