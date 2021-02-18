Nardella: "Abbiamo cominciato con la manutenzione straordinaria poi..."
Oggi Nardella ha fatto un sopralluogo allo stadio Franchi.
Queste le dichiarazioni scritte dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, sul suo profilo di Facebook sullo stadio Franchi di Firenze:
"Sono iniziati i lavori allo stadio #ArtemioFranchi. Abbiamo cominciato con la manutenzione straordinaria, poi passeremo alla seconda fase di miglioramento sismico per un totale di 9 milioni di euro.
Lo stadio della Fiorentina sarà accessibile a tutti i tifosi non appena terminata l’emergenza Covid.
Andiamo avanti anche con il concorso internazionale per il "nuovo Franchi", con la copertura, le nuove curve, i nuovi servizi e gli spazi economici all’interno e all’esterno. Qui arriverà anche la tramvia - già finanziata - con il percorso 3.2.2 che da piazza della Libertà giungerà a Campo di Marte e Rovezzano e saranno previsti 4mila nuovi posti auto.
Non perdiamo altro tempo, non possiamo lasciare abbandonato il Franchi, ma dobbiamo dargli un nuovo futuro onorando la storia di Firenze e della Fiorentina con un impianto moderno e funzionale. Lo dobbiamo ai tifosi e a tutti i cittadini".
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