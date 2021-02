L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani sera contro la Fiorentina di Prandelli.

Queste le sue parole: “Siamo reduci da tre punti importanti con il Milan per la nostra classifica, tre punti che all’inizio erano inaspettati. Ce li prendiamo e ci prendiamo la prestazione che sono convinto sia nata durante la settimana durante la preparazione della gara e la grande attenzione che ci abbiamo messo ci ha permesso di comportarci così contro la capolista, una squadra fortissima, una corazzata, la prima in classifica da inizio campionato. Non possiamo permetterci di avere nessun calo di concentrazione. Personalmente, queste valutazioni le sto sentendo adesso e spero diano alla squadra quella carica in più per dare il massimo e mettere in difficoltà la Fiorentina venerdì sera. Mi aspetto una viola che deve ottenere il massimo perché deve cercare di forzare la gara, attaccare e vincere. E’ una squadra da affrontare con la massima attenzione, con concentrazione per non andare incontro ad una serata spiacevole”.

Prandelli? “Il mister lo saluterò molto volentieri, è stato il primo tecnico a darmi piena fiducia, che mi ha fatto divertire, gioire, sono stati due anni spettacolari a Verona dove abbiamo vinto un campionato di Serie B e in Serie A ci siamo tolti grandissime soddisfazioni. Lo abbraccerò volentieri, sarà un immenso piacere rivederlo”.

LEGGI ANCHE SU DRAGOWSKY C’È IL BORUSSIA DORTMUND