Nardella: "Vlahovic? Non dobbiamo avere paura di chi va via"
Nardella ha parlato di Dusan Vlahovic.
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2021 21:43
Queste le sue dichiarazioni: “Faccio un grosso in bocca al lupo al nuovo tecnico Italiano che ho sentito quando era a Moena con Joe Barone che me lo ha passato proprio durante il ritiro. Spero che possa essere per la viola la stagione della svolta. Vlahovic? Non dobbiamo aver paura dei calciatori che vanno via se poi arrivano altri grandi acquisti”.