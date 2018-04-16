Repubblica, nuovo stadio? Addio tabella di marcia. Nessuna scadenza per la Fiorentina. Il comune...
Come riportato nell'edizione odierna de La Repubblica in un articolo scritto da Massimo Vanni per il nuovo stadio la Fiorentina non avrebbe nessuna scadenza. Lo stralcio del quotidiano recita:“Stadio,...
Come riportato nell'edizione odierna de La Repubblica in un articolo scritto da Massimo Vanni per il nuovo stadio la Fiorentina non avrebbe nessuna scadenza. Lo stralcio del quotidiano recita:
“Stadio, addio tabella di marcia. La Fiorentina non ha una scadenza davanti. Il progetto definitivo dello stadio alla Mercafir che doveva essere presentato a dicembre non ha un’altra scadenza. Palazzo Vecchio non l’ha imposta. La giunta Nardella (sindaco di Firenze n.d.r.) procede in compenso con la variante urbanistica del progetto Castello.L’ipotesi è quella di arrivare all’approvazione all’inizio di maggio. Non c’è fretta però: «A questo punto una scadenza non c’è»