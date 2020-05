Il sindaco di Firenze, Dario Nardelli, ha parlato su Radio Bruno Toscana:

“Siamo in attesa delle prossime mosse del Governo. Firenze ha un deficit di 200 milioni di euro, tantissime entrate mancate da questo periodo. Poi abbiamo il problema del turismo: 1 miliardo di euro di danni nell’area metropolitana. Per l’export abbiamo 5 miliardi di euro di entrate in meno. Sono molto preoccupato per il bilancio comunale. Adesso sto valutando anche l’ipotesi di sospendere l’illuminazione pubblica per non tagliare altri servizi essenziali. Forse lo capiranno. Non arriva il grido di allarme dei sindaci italiani al Governo. Siamo in attesa delle prossime mosse governative.

Coronavirus? Le persone si sono comportante bene. Ci sono state molte persone in giro però poche multe. Se passiamo bene questa settimana credo davvero che Firenze e la Toscana possano ripartire prima degli altri. Firenze è una città che non si vuole far piegare in due. Che vuole ripartire ma che chiede gli strumenti giusti per farlo”.