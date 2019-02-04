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Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...

Come di consueto torna l'appuntamento del lunedì su Toscana TV "30esimo minuto" condotto da Simone Pagnini ore 21.15 sul canale 18 del digitale terrestre o in streaming tramite la pagina Facebook dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2019 09:25
Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con... -
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Gabriele Caldieron
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30esimo Minuto
Simon Pagnini
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Come di consueto torna l'appuntamento del lunedì su Toscana TV "30esimo minuto" condotto da Simone Pagnini ore 21.15 sul canale 18 del digitale terrestre o in streaming tramite la pagina Facebook dell'emittente. Ospiti della puntata: Leonardo Petri, Donato Mongatti, Gabriele Caldieron ed il Sindaco di Firenze Dario Nardella che interverrà senz'altro su più campi, questione dell'eventuale nuovo stadio compresa.

Stasera a "30esimo minuto" su Toscana TV ospite Dario Nardella. Conduce Simone Pagnini con...

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