Nardella: “La giornata di ieri dimostra il rispetto per Joe. Esempio di schiettezza, mai falsità o scorrettezza

Le parole di Dario Nardella nel corso dell’evento per la presentazione del Tour de France a Palazzo Vecchio. Il Sindaco di Firenze è tornato sulla scomparsa del dg della Fiorentina Joe Barone che è stato anche una figura fondamentale per l’organizzazione della competizione ciclistica che partirà proprio dal Viola Park il 29 giugno. Queste le sue dichiarazioni:

“Ieri, la presenza di così tante persone ha dimostrato l’amore per lo sport, il calcio ed il legame della nostra gente per la Fiorentina ma soprattutto l’affetto ed il rispetto per Joe Barone. Esempio di schiettezza in tante situazioni sia positive che nelle situazioni dialettiche che non sono mai state caratterizzate da falsità e scorrettezza.”

