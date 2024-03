Fiorentina si prende per mano per Barone, Italiano alla squadra: “Andare in campo e dire corro per te”

Oggi la Fiorentina è tornata ad allenarsi rispettando gli impegni lavorativi, nell’immancabile ricordo del direttore generale Joe Barone. Ieri la squadra era visibilmente sofferente, come è stato anche documentato dai media accorsi alla camera ardente. Sul canale ufficiale della Fiorentina è stato pubblicato il video che ne ritrae la squadra nel momento di raccoglimento in onore del dirigente scomparso, con i giocatori, Vincenzo Italiano, lo staff e lo stesso Rocco Commisso a chiudere il cerchio che ne rappresenta l’unione dopo la tragedia. Clima surreale, un vuoto immenso generato dall’evento triste e drammatico. Le parole del mister sono la vera terapia che serva ad affrontare il lutto: “Bisogna andare in campo e dire «Pres, oggi vinco per te, corro per te»”. Queste le parole del tecnico per cercare di dare uno scossone nel momento indiscutibilmente più difficile della stagione.

