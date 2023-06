Nardella ringrazia Fiorentina: “Tutti al Franchi! Grazie per permettere ai tifosi di riunirsi nella loro casa”

“Tutti al Franchi! Il 7 giugno tifiamo insieme Fiorentina! Ringraziamo la @acffiorentina per la collaborazione e la disponibilità e per permettere a tanti tifosi viola di potersi riunire nella propria casa per questa speciale occasione. Forza Viola!”

Queste le parole del Sindaco di Firenze, Dario Nardella, dopo l’ufficialità sull’apertura dello stadio Franchi che permetterà la visione della finale di Conference League ai tifosi Viola mercoledì prossimo.

Di seguito il post via Twitter di Nardella:

Il 7 giugno tifiamo insieme Fiorentina! Ringraziamo la @acffiorentina per la collaborazione e la disponibilità e per permettere a tanti tifosi viola di potersi riunire nella propria casa per questa speciale occasione. Forza Viola! 💜 pic.twitter.com/VGCWUuWjgK — Dario Nardella (@DarioNardella) June 1, 2023

