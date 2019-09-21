Nardella: "Lo stadio a Campi Bisenzio non è un ipotesi. Non si costruisce con la strategia di un carciofo"

Dario Nardella, il sindaco di Firenze è stato intervistato a Italpress sulla possibilità di costruire il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio: "No, è un'ipotesi che non esiste affatto. Ma ve...

Dario Nardella, il sindaco di Firenze è stato intervistato a Italpress sulla possibilità di costruire il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio: "No, è un'ipotesi che non esiste affatto. Ma vedete, non si può costruire non la strategia del carciofo, ossia sfogliandolo un pezzetto per volta. Se si parla di sviluppo complessivo va anche accettato il termovalorizzatore e l'aeroporto, e si può ragionare pure sullo stadio; se invece mi si dice che non si vogliono le infrastrutture, la cementificazione, ma sì lo stadio c'è qualcosa che non mi torna. Bisogna affrontare al meglio le questioni a 360 gradi, ho già parlato con la proprietà della Fiorentina: l'ipotesi dello stadio a Campi non è mai esistita e non esiste. Restyling del Franchi? Solo se si abbattono le curve, ma non ci sono le condizioni per farlo, quindi crescono le chance che si faccia alla Mercafir. Se è così, in cinque anni si può fare e il Comune di Firenze si incaricherà di fare il restyling dello stadio Franchi ripristinando la vecchia pista d'atletica".