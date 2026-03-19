Nardella: “Meglio salvare lo stadio che rischiare il degrado come col Flaminio a Roma”

Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha parlato dello Stadio Artemio Franchi in un’intervista a La Repubblica, sottolineando la necessità di un’analisi onesta sui problemi della città: “Il vero morbo di Firenze è la cultura parassitaria della rendita, tutto il contrario degli investimenti che creano ricchezza e lavoro. Su questo manca un dibattito serio.

Riguardo ai 150 milioni di fondi pubblici destinati al Franchi, qualcuno si chiede se non si potevano fare case: erano però fondi destinati al patrimonio culturale. Io comunque difendo la scelta, perché l’alternativa sarebbe stato un bubbone di degrado nel cuore di Campo di Marte, come accaduto al Flaminio di Roma.”