Fiorentina-Juventus non a rischio per il maltempo: “Livello dell’Arno non è preoccupante”

Non è a rischio Fiorentina-Juventus, partita di campionato che è in programma domenica sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, lo ha detto il responsabile della protezione Civile della città metropolitana di Firenze che ha fatto il punto sulla situazione in Toscana dopo le alluvioni delle ultime ore. Queste le sue parole:

“Adesso dobbiamo pensare a migliorare la situazione nelle zone più colpite dall’alluvione, la situazione dell’Arno è sotto controllo, non abbiamo rilevato una situazione preoccupante da questo punto di vista. Non si può dire lo stesso per Campi Bisenzio dove ci sono disagi per parecchie famiglie. Se il tempo peggiora sarà difficile nel weekend fare operazioni di soccorso. Attenzione ai viali con alberi perchè ci segnalano forte raffiche di vento”

LA RISPOSTA DELLA FIORENTINA A TUTTOSPORT