TgR, alla Prefettura di Firenze nessuna richiesta di poter valutare il rinvio di Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus si giocherà, la Curva Fiesole aveva chiesto di non giocare la partita per rispetto nei confronti di chi sta vivendo in zone colpite dall’alluvione delle ultime ore. Come riporta il TgR della Toscana, la prefettura di Firenze non ha ricevuto nessuna richiesta dagli organi competenti per poter valutare un possibile rinvio della partita. A Firenze la situazione non è critica e non sono previsti, in città, dei peggioramenti.

#FiorentinaJuventus la Prefettura di #Firenze – a ora – non ha ricevuto alcuna richiesta, dagli organi competenti, per poter valutare un possibile rinvio della gara di domani allo stadio #Franchi. @TgrRaiToscana — Sara Meini (@SaraMeini) November 4, 2023

FIORENTINA-JUVENTUS SI GIOCA, LA SITUAZIONE A FIRENZE NON E’ CRITICA