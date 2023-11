Orsolini punge la Fiorentina: “Io alla Fiorentina? No, non sarebbe un passo in avanti. Poi mai stato qualcosa di concreto”

Riccardo Orsolini esterno del Bologna ha così parlato a pochi giorni da Fiorentina-Bologna in un’intervista al Corriere dello Sport: “Io alla Fiorentina? Vi dico la verità. Il mio procuratore mi ha parlato spesso della possibilità, di un interessamento. Parlo già di due anni fa. Ho sempre detto, con massimo rispetto, di voler stare qui. Perché sono a Bologna da molti anni e poi perché non è un passo avanti. In che senso? Le metto nello stesso range. Per quello ho detto: qui già mi conoscono tutti, sono benvoluto, la piazza ha considerazione di me, mi sento importante, perché andare via? E poi non c’è mai stato nulla di concreto. E sulla gara di domenica? Sarà una bella partita perché poi sono due squadre che vogliono giocare. Due squadre che se non hanno la palla se la vogliono andare a prendere subito. Loro poi sono una squadra astuta, furba”.

