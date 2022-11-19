Ultime amichevoli prima del mondiale, Turchia-Repubblica Ceca con Barak titolare nel tridente ceco
Domani ci sarà la partita inaugurale del mondiale con le nazionali che si apprestano a giocare le ultime amichevoli
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2022 18:18
Siamo ormai alla vigilia della prima partita del mondiale in Qatar e le nazionali si apprestano a giocare le ultime amichevoli di preparazione. Oggi la Turchia affronta la Repubblica Ceca con Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, che parte dal primo minuto nel tridente schierato dal CT Ceco, Jaroslav Šilhavý. A seguire il tweet con la formazione completa:
https://www.labaroviola.com/scaloni-sul-forfait-di-nico-gonzalez-abbiamo-avuto-tanti-problemi-ma-la-preparazione-e-cruciale/193137/