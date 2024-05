Barak rientra tra i convocati della Repubblica Ceca: il centrocampista della Fiorentina giocherà gli Europei

Arrivano buone notizie per il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak. Il numero 72 viola, impegnato in queste ore in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, è infatti rientrato nella lista dei 26 convocati della Repubblica Ceca per i prossimi Europei. Barak farà quindi parte della spedizione ceca in Germania, dove la sua Nazionale è tenuta a riconfermarsi dopo gli splendidi quarti di finale raggiunti nella scorsa edizione del campionato europeo. La Repubblica Ceca è inserita nel girone F insieme a Turchia, Portogallo e Georgia, raggruppamento di certo non impossibile: Barak e compagni faranno di tutto per regalare una gioia immensa al proprio paese, ma prima il centrocampista dovrà provare a regalarne una ai tifosi viola. Questa la storia pubblicata da Barak sui propri profili social per annunciare la convocazione:

BOTTA E RISPOSTA TRA LAUTARO E TREVISANI