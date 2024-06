Barak nella storia degli Europei, si aggiudica il cartellino rosso più veloce di sempre

Dopo soli 20 minuti della gara decisiva per il passaggio agli ottavi di finale tra la Repubblica Ceca e la Turchia di Vincenzo Montella, il centrocampista viola si fa clamorosamente cacciare dal campo per doppia ammonizione lasciando i suoi in 10 per più di un’ora. Per la squadra di Hasek si fa durissima.

It’s a must-win game for the Czech Republic and they’re down to 10 men inside 20 minutes.

Antonin Barak has been sent off for a second bookable offence.

The Fiorentina midfielder makes a bit of history with the fastest red card in Euros history.#BBCFootball #CZETUR #EURO2024 pic.twitter.com/etX1V46DiU

