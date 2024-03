Barak subito a segno al rientro in nazionale, punizione decisiva contro la Norvegia

Momento felice per Antonin Barak, che oltre ad aver riconquistato negli ultimi tempi la fiducia di Vincenzo Italiano ed aver segnato due gol importantissimi in Conference, ha riguadagnato anche la Nazionale dopo un anno preciso. Nell’amichevole di oggi disputata in Norvegia la Repubblica Ceca ha vinto in rimonta per 2-1 e il centrocampista viola è stato grande protagonista. Entrato a mezz’ora dalla fine al posto di Krejcí ha infatti deciso la sfida all’85mo con una punizione magistrale dal limite che si è insaccata sotto l’incrocio alla destra di Nyland. Un altro segnale importante per un giocatore che può rivelarsi determinante per il finale di stagione della Fiorentina.

Návrat do reprezentace s gólovou tečkou. 🥳 Antonín Barák takto rozhodl utkání proti Norsku. ⚽️🇨🇿 pic.twitter.com/kpGFHRBvQM — ČT sport (@sportCT) March 22, 2024

