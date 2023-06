Da Praga, ecco la fan zone dedicata ai tifosi della Fiorentina. Qui il maxischermo dove vedranno la gara

Saranno più di 3 mila i tifosi della Fiorentina che giungeranno a Praga senza biglietto per entrare allo stadio dove si giocherà la finale di Conference League. La Uefa, proprio per chi non ha il tagliando della partita (lo stadio è molto piccolo ed ha una capienza di soli 20 mila posti di cui solo 6 mila quelli destinati ai tifosi della Fiorentina) ha allestito delle Fan Zone dove c’è il maxischermo per vedere la partita e anche dei punti ristoro. Questi alcuni video della situazione adesso nella Fan Zone Viola

Fan zone Fiorentina a Praga 🟣⚪️ pic.twitter.com/GiNsZck60i — Labaro Viola Fiorentina (@LabaroViola_) June 7, 2023

LE PAROLE DI ITALIANO SULLA PARTITA