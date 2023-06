Il Franchi potrebbe essere aperto per la finale di Praga tra Fiorentina e West Ham. Il sold out è dietro l’angolo e potrebbe essere raggiunto nel pomeriggio. È destinato a salire il numero di tifosi viola che voleranno in Repubblica Ceca. Lo scrive il Corriere dello Sport.

