Oltre 9mila i tifosi della Fiorentina a Praga. Al Franchi in 30mila

Qualcuno ieri, molti oggi, altrettanti domani. Compreso un aereo charter di familiari ed amici del giocatori. In partenza appunto domani mattina carico delle stesse speranze che hanno tutti gli altri tifosi viola.

Vincere la Coppa. Destinazione Praga per migliaia di sostenitori quindi, considerando che I 5.900 biglietti gestiti dalla Fiorentina sono stati tutti venduti da tempo. Poi cl saranno quei tifosi che hanno acquistato i preziosi tagliandi In altro modo e, stando alle parole del sindaco di Firenze.

Dario Nardella, anche circa 3 mila in partenza, senza i codici del biglietto. Che comunque potranno assistere al match dell’Eden Arena al Fan Meeting Point di Vystaviste in modo. gratuito. Luogo che aprirà alle 10 del mattino con un lungo programma di intrattenimento dal vivo, chioschi di cibo e bevande e tanto altro. Lì saranno allestiti I maxischermi per vedere la finale. A proposito di maxischermi. Ci saranno anche quelli che verranno predisposti allo stadio

Franchi per coinvolgere I tifosi viola che rimarranno a Firenze: stanno attirando tantissimi sostenitori viola. A Ieri i biglietti d’ingresso venduti al prezzo simbolico di 5 euro erano circa 27 mila; per 135 mila euro d’incasso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

