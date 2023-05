Da 100 euro a 600 euro, i costi dei voli per Praga sono saliti alle stelle per speculare sulla Fiorentina

La Fiorentina ha staccato il pass per la finale di Conference League che si disputerà tra i viola e il West Ham all’Eden Arena di Praga, casa dello Slavia. Ma quanti pass potranno staccare i tifosi gigliati che vorranno seguire Italiano e i suoi in Repubblica Ceca?

Ovviamente la portata dell’evento ha fatto impennare il costo dei voli. Un esempio: la tratta Bologna-Praga della Ryanair, che a condizioni normali costa meno di 100 euro, è già salita oltre i 600 euro. Qualcosa si può risparmiare volando da Milano o Roma, da cui partono molti voli per la capitale della Repubblica Ceca.

Lo stadio conta 20mila posti, di cui la metà sarà destinata ai tifosi delle due squadre: 5mila per la Fiorentina, 5mila per il West Ham. Gli altri 10mila saranno gestiti dalla UEFA per la vendita libera e gli ospiti. La richiesta sarà sicuramente maggiore, starà alla Fiorentina stabilire quali saranno i criteri. La Roma, lo scorso anno, optò per il sorteggio per assegnare i tagliandi per Tirana. Lo riporta calciomercato.com

