Compra casa a Firenze quando era nella Fiorentina, se ne dimentica. Adesso riscuote 100 mila euro

Zizis Vryzas ha giocato nella Fiorentina nel 2003-2004, fu uno dei protagonisti della promozione in serie A, da Firenze una gradita sorpresa quasi 20 anni dopo

Ha voluto per prima cosa ringraziare chi gli ha permesso di conoscere la verità e, soprattutto, di farlo tornare in possesso di quanto di sua spettanza. L’ex centravanti Zizis Vryzas, campione d’Europa con la sua Grecia nel 2004 e con un passato, tra le altre squadre, anche con la Fiorentina, è tornato in città, ma la tappa obbligata non è stato lo stadio Franchi. A raccontare questa incredibile storia è stata l’emittente televisiva RTV38.

Già, perché più o meno 17-18 anni fa, non appena arrivato in viola (stagione 200304), Vryzas acquistò un appartamento in zona Statuto, lasciandone poi la gestione a degli amministratori appositamente nominati. Peccato che delle varie peripezie che ne sono seguite, tra spese condominiali inevase, annessi e connessi, nessuno di quelli che avrebbero essere uomini di sua fiducia lo abbia mai avvertito. Soprattutto del fatto che questo appartamento fosse poi finito all’asta, dopo solleciti di pagamento caduti nel vuoto. Fatto di cui, ovviamente, il calciatore era all’oscuro.

Così, una volta che questa strana storia è approdata in tribunale, sono stati gli stessi funzionari, con l’aiuto della Fiorentina, a rintracciare quello che oggi è il direttore sportivo del Paok Salonicco. "E’ capitato qualcosa di raro – ha raccontato alla tv l’ex viola – Il tribunale mi ha avvisato che avrei dovuto incassare una importante cifra – attorno ai 100 mila euro – e così sono arrivato. E’ stata una vera e propria sorpresa, non ne ero affatto a conoscenza". Evidentemente, saldati i debiti non corrisposti dagli amministratori ‘distratti’ e infedeli, quei soldi erano il provento della vendita all’asta dell’appartamento.

Sono state coinvolte vecchie conoscenze del giocatore, da Moreno Roggi fino a Gino Salica, il primo presidente della Fiorentina dell’era Della Valle, ma anche Roberto Franceschi. "Il tribunale mi ha avvisato ed è così che adesso sono qui – ha continuato Vryzas – non posso che ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per mettere la parola fine a questa situazione". E magari, in quel maglioncino viola indossato per varcare la porta degli uffici del palazzo di giustizia, Zizis avrà anche messo dentro qualche ricordo di quella parentesi non troppo lunga vissuta in riva all’Arno.

Già, perché nonostante i pochi gol messi insieme (appena 4 in 20 gare) in quel campionato c’è pure quello, determinante in chiave conquista play off, contro il Palermo. In panchina c’era Emiliano Mondonico: lo mandò nella mischia nei minuti finali al posto di Riganò e fu proprio lui a farsi re per una notte mettendo il sigillo sul 2-1 finale a favore dei viola, con quei tre punti che alla fine garantirono alla Fiorentina lo spareggio contro il Perugia. Lo racconta La Nazione

PEDRO E LA COLPA DAI AI TIFOSI, MA NON E' ANDATA COSI

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