Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi e conquista il posto da titolare negli 11 di Italia-Grecia
Queste le formazioni di Italia-Grecia che andrà in scena stasera all'Olimpico di Roma, Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi per un posto da titolare:ITALIA: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Ac...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 20:57
Queste le formazioni di Italia-Grecia che andrà in scena stasera all'Olimpico di Roma, Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi per un posto da titolare:
ITALIA: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne;
GRECIA: Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris;