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Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi e conquista il posto da titolare negli 11 di Italia-Grecia

Queste le formazioni di Italia-Grecia che andrà in scena stasera all'Olimpico di Roma, Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi per un posto da titolare:ITALIA: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Ac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 20:57
Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi e conquista il posto da titolare negli 11 di Italia-Grecia -
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Queste le formazioni di Italia-Grecia che andrà in scena stasera all'Olimpico di Roma, Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi per un posto da titolare:

ITALIA: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne;

GRECIA: Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Limnios, Koulouris;

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