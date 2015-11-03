Labaro Viola

Notizie Formazioni Fiorentina

Probabili formazioni: Bonaventura e Gonzalez dal primo minuto, Scalvini e CDK out

02 aprile 2024 21:32

FORM.UFFICIALI: ESORDIO PER IGOR, OUT BADELJ. SORPRESA GHEZZAL

02 febbraio 2020 12:18

FORM.UFFICIALI: TERRACCIANO IN PORTA, TORNANO BADELJ E DALBERT. CUTRONE..

29 gennaio 2020 20:18

FORM.UFFICIALI: BADELJ IN PANCHINA, AL SUO POSTO BENASSI. TORNA CHIESA

06 gennaio 2020 12:10

FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC OUT, GIOCA BOATENG. CHIESA TITOLARE..

15 dicembre 2019 20:33

FORM.UFFICIALI: OUT BADELJ, C'È BENASSI. TORNA CHIESA CON VLAHOVIC

08 dicembre 2019 14:45

FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC TITOLARE, TORNA PULGAR. CECCHERINI

30 novembre 2019 20:28

FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, SOTTIL E CHIESA, IN DIFESA VENUTI

30 ottobre 2019 20:41

FORM.UFFICIALI: MONTELLA PUNTA ANCORA SUL 3-5-2. CHIESA E RIBERY ATTACCANTI

27 ottobre 2019 20:35

FORM.UFFICIALI: BADELJ IN CAMPO, DAVANTI ANCORA RIBERY-CHIESA

21 ottobre 2019 21:01

Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi e conquista il posto da titolare negli 11 di Italia-Grecia

12 ottobre 2019 20:57

FORM. UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. "CHIESARY" ANCORA DAVANTI

06 ottobre 2019 12:10

FORM.UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. AVANTI CON CHIESA E RIBERY

29 settembre 2019 20:29

FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, A SINISTRA RANIERI. SOTTIL..

01 settembre 2019 20:25

FORM.UFFICIALI, DABO IN MEZZO, LAURINI A DESTRA. CHIESA CAPITANO

11 maggio 2019 20:14

FORM.UFFICIALI: GIOCA HUGO, OUT CHIESA. AL SUO POSTO SIMEONE

05 maggio 2019 12:25

FORM.UFFICIALI: EDIMILSON TORNA TITOLARE, FUORI GERSON. IN DIFESA..

29 aprile 2019 20:39

FORM.UFFICIALI: DABO TITOLARE, GERSON DIETRO LE DUE PUNTE

03 aprile 2019 20:40

FORM.UFFICIALI, GIOCA PEZZELLA, OUT HUGO. RIVOLUZIONE IN ATTACCO..

03 marzo 2019 16:32

FORM.UFFICIALI, DABO TITOLARE, MILENKOVIC C'È. GERSON..

27 febbraio 2019 19:32

FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC CENTRALE, C'È GERSON IN ATTACCO. CECCHE..

17 febbraio 2019 10:55

FORM.UFFICIALI, GERSON IN ATTACCO, HANCKO CENTRALE. DABO..

09 febbraio 2019 16:38

FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC TORNA DAL 1', SIMEONE IN PANCHINA. BENASSI..

30 gennaio 2019 16:53

FORM.UFFICIALI, HANCKO TITOLARE, MURIEL ANCORA DAL 1'. MILENKOVIC..

27 gennaio 2019 11:06

FORM.UFFICIALI, TORNA MIRALLAS DAL 1', SORPRESA NORGAARD A CENTROCAMPO

29 dicembre 2018 13:33

FORM.UFFICIALI, PJACA TORNA DAL 1', MIRALLAS OUT. EDIMILSON FERNANDES..

26 dicembre 2018 13:31

FORM.UFFICIALI: VERETOUT TORNA A CENTROCAMPO, EDIMILSON IN E GERSON OUT

22 dicembre 2018 13:29

FORM.UFFICIALI: È RIVOLUZIONE CON SIMEONE E CHIESA IN PANCHINA. LAURINI..

09 dicembre 2018 11:01

FORM.UFFICIALI: PJACA TORNA TITOLARE, GERSON A CENTROCAMPO

09 novembre 2018 19:06

FORM. UFFICIALI, CLELLAND STAVOLTA TITOLARE. MAURO GUIDA L'ATTACCO

31 ottobre 2018 18:20

FORM.UFFICIALI: PRIMA PER MIRALLAS, BIRAGHI TERZINO. A CENTROCAMPO..

25 settembre 2018 19:41

FORM.UFFICIALI, EDIMILSON E GERSON ANCORA TITOLARI, EYSSERIC..

02 settembre 2018 16:39

FORM.UFFICIALI: EYSSERIC NEL TRIDENTE OFFENSIVO, A CENTROCAMPO..

26 agosto 2018 19:16

FORM.UFFICIALI: OUT BENASSI, EYSSERIC E GIL DIAS DAL 1' MINUTO

18 aprile 2018 19:28

FORM.UFFICIALI: LAURINI A DESTRA, CONFERMATO DABO. C'È EYSSERIC

07 aprile 2018 16:46

FORM.UFFICIALI: SIMEONE CON FALCINELLI, CRISTOFORO A CENTROCAMPO. DABO..

25 febbraio 2018 14:03

FORM.UFFICIALI: MILENKOVIC PREFERITO A HUGO, OCCASIONE PER GIL DIAS. BENASSI...

04 febbraio 2018 13:49

FORM.UFFICIALI: OUT BABACAR, RIENTRANO VERETOUT E THEREAU. A SINISTRA...

28 gennaio 2018 13:54

FORM.UFFICIALI: CHIESA OUT, TORNA BIRAGHI SULLA SINISTRA. PEZZELLA..

30 dicembre 2017 11:22

FORM.UFFICIALI: PIOLI PUNTA ANCORA SUL 4-3-3. BIRAGHI PREFERITO A MAXI, A DESTRA LAURINI

10 dicembre 2017 13:51

FORM. UFFICIALI: BIRAGHI TORNA A SINISTRA, NEL MEZZO BADELJ. SIMEONE..

26 novembre 2017 16:50

FORM. UFFICIALI: PIOLI NON CAMBIA NULLA. ANCORA SIMEONE, EYSSERIC PER THEREAU..

29 ottobre 2017 13:41

FORM.UFFICIALI: BIRAGHI ANCORA SULLA SINISTRA, GASPAR PER LAURINI. SAPONARA..

01 ottobre 2017 14:02

FORM.UFFICIALI: LAURINI TITOLARE, OUT BENASSI. AL POSTO DI BADELJ..

24 settembre 2017 19:29

FORM.UFFICIALI: PRIMA VOLTA PER LAURINI, CHIESA A SINISTRA DIETRO SIMEONE. BENASSI..

20 settembre 2017 19:34

FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, SIMEONE ANCORA DAVANTI. DIETRO AL CHOLITO..

10 settembre 2017 13:47

FORM.UFFICIALI: GUIDI CONFERMA SQUADRA ANTI-JUVE, AL POSTO DI BARONI...

11 giugno 2017 17:06

FORM.UFFICIALI: ESORDIO PER IL DRAGO, SI RIVEDONO SAPONARA E CHIESA

28 maggio 2017 19:23

Form. ufficiali: fuori Chiesa e Baba dentro Ilicic e Olivera. In difesa..

20 maggio 2017 19:47

FORM.UFFICIALI: SAPONARA E CHIESA DAL 1', TOMOVIC..

15 aprile 2017 13:54

FORM.UFFICIALI: SANCHEZ ANCORA DIETRO, BERNARDESCHI ANCORA FUORI..

05 marzo 2017 11:26

FORM.UFFICIALI: AVANTI CON KALINIC E ILICIC. TOMOVIC E BADELJ..

19 febbraio 2017 19:39

FORM. UFFICIALI: TORNA KALINIC, TELLO A DESTRA. IN PORTA..

16 febbraio 2017 17:47

FORM.UFFICIALI: BABACAR DAVANTI, SPORTIELLO IN PORTA. IN DIFESA...

01 febbraio 2017 19:40

FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, DE MAIO PER ASTORI. BERNA E CHIESA..

11 gennaio 2017 16:31

FORM.UFFICIALI: CHIESA AL POSTO DI TELLO, BADELJ A CENTROCAMPO. CRISTOFORO..

22 dicembre 2016 19:36

FORM.UFFICIALI: TOMOVIC A DESTRA, CHIESA DAL 1'. CRISTOFORO..

08 dicembre 2016 15:49

FORM.UFFICIALI: ALONSO TORNA A SINISTRA, LEZZE IN PORTA. IN ATTACCO..

15 maggio 2016 19:47

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