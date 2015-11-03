Notizie Formazioni Fiorentina

Probabili formazioni: Bonaventura e Gonzalez dal primo minuto, Scalvini e CDK out
02 aprile 2024 21:32
FORM.UFFICIALI: ESORDIO PER IGOR, OUT BADELJ. SORPRESA GHEZZAL
02 febbraio 2020 12:18
FORM.UFFICIALI: TERRACCIANO IN PORTA, TORNANO BADELJ E DALBERT. CUTRONE..
29 gennaio 2020 20:18
FORM.UFFICIALI: BADELJ IN PANCHINA, AL SUO POSTO BENASSI. TORNA CHIESA
06 gennaio 2020 12:10
FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC OUT, GIOCA BOATENG. CHIESA TITOLARE..
15 dicembre 2019 20:33
FORM.UFFICIALI: OUT BADELJ, C'È BENASSI. TORNA CHIESA CON VLAHOVIC
08 dicembre 2019 14:45
FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC TITOLARE, TORNA PULGAR. CECCHERINI
30 novembre 2019 20:28
FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, SOTTIL E CHIESA, IN DIFESA VENUTI
30 ottobre 2019 20:41
FORM.UFFICIALI: MONTELLA PUNTA ANCORA SUL 3-5-2. CHIESA E RIBERY ATTACCANTI
27 ottobre 2019 20:35
FORM.UFFICIALI: BADELJ IN CAMPO, DAVANTI ANCORA RIBERY-CHIESA
21 ottobre 2019 21:01
Chiesa vince il ballottaggio su Bernardeschi e conquista il posto da titolare negli 11 di Italia-Grecia
12 ottobre 2019 20:57
FORM. UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. "CHIESARY" ANCORA DAVANTI
06 ottobre 2019 12:10
FORM.UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. AVANTI CON CHIESA E RIBERY
29 settembre 2019 20:29
FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, A SINISTRA RANIERI. SOTTIL..
01 settembre 2019 20:25
FORM.UFFICIALI, DABO IN MEZZO, LAURINI A DESTRA. CHIESA CAPITANO
11 maggio 2019 20:14
FORM.UFFICIALI: GIOCA HUGO, OUT CHIESA. AL SUO POSTO SIMEONE
05 maggio 2019 12:25
FORM.UFFICIALI: EDIMILSON TORNA TITOLARE, FUORI GERSON. IN DIFESA..
29 aprile 2019 20:39
FORM.UFFICIALI: DABO TITOLARE, GERSON DIETRO LE DUE PUNTE
03 aprile 2019 20:40
FORM.UFFICIALI, GIOCA PEZZELLA, OUT HUGO. RIVOLUZIONE IN ATTACCO..
03 marzo 2019 16:32
FORM.UFFICIALI, DABO TITOLARE, MILENKOVIC C'È. GERSON..
27 febbraio 2019 19:32
FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC CENTRALE, C'È GERSON IN ATTACCO. CECCHE..
17 febbraio 2019 10:55
FORM.UFFICIALI, GERSON IN ATTACCO, HANCKO CENTRALE. DABO..
09 febbraio 2019 16:38
FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC TORNA DAL 1', SIMEONE IN PANCHINA. BENASSI..
30 gennaio 2019 16:53
FORM.UFFICIALI, HANCKO TITOLARE, MURIEL ANCORA DAL 1'. MILENKOVIC..
27 gennaio 2019 11:06
FORM.UFFICIALI, TORNA MIRALLAS DAL 1', SORPRESA NORGAARD A CENTROCAMPO
29 dicembre 2018 13:33
FORM.UFFICIALI, PJACA TORNA DAL 1', MIRALLAS OUT. EDIMILSON FERNANDES..
26 dicembre 2018 13:31
FORM.UFFICIALI: VERETOUT TORNA A CENTROCAMPO, EDIMILSON IN E GERSON OUT
22 dicembre 2018 13:29
FORM.UFFICIALI: È RIVOLUZIONE CON SIMEONE E CHIESA IN PANCHINA. LAURINI..
09 dicembre 2018 11:01
FORM.UFFICIALI: PJACA TORNA TITOLARE, GERSON A CENTROCAMPO
09 novembre 2018 19:06
FORM. UFFICIALI, CLELLAND STAVOLTA TITOLARE. MAURO GUIDA L'ATTACCO
31 ottobre 2018 18:20
FORM.UFFICIALI: PRIMA PER MIRALLAS, BIRAGHI TERZINO. A CENTROCAMPO..
25 settembre 2018 19:41
FORM.UFFICIALI, EDIMILSON E GERSON ANCORA TITOLARI, EYSSERIC..
02 settembre 2018 16:39
FORM.UFFICIALI: EYSSERIC NEL TRIDENTE OFFENSIVO, A CENTROCAMPO..
26 agosto 2018 19:16
FORM.UFFICIALI: OUT BENASSI, EYSSERIC E GIL DIAS DAL 1' MINUTO
18 aprile 2018 19:28
FORM.UFFICIALI: LAURINI A DESTRA, CONFERMATO DABO. C'È EYSSERIC
07 aprile 2018 16:46
FORM.UFFICIALI: SIMEONE CON FALCINELLI, CRISTOFORO A CENTROCAMPO. DABO..
25 febbraio 2018 14:03
FORM.UFFICIALI: MILENKOVIC PREFERITO A HUGO, OCCASIONE PER GIL DIAS. BENASSI...
04 febbraio 2018 13:49
FORM.UFFICIALI: OUT BABACAR, RIENTRANO VERETOUT E THEREAU. A SINISTRA...
28 gennaio 2018 13:54
FORM.UFFICIALI: CHIESA OUT, TORNA BIRAGHI SULLA SINISTRA. PEZZELLA..
30 dicembre 2017 11:22
FORM.UFFICIALI: PIOLI PUNTA ANCORA SUL 4-3-3. BIRAGHI PREFERITO A MAXI, A DESTRA LAURINI
10 dicembre 2017 13:51
FORM. UFFICIALI: BIRAGHI TORNA A SINISTRA, NEL MEZZO BADELJ. SIMEONE..
26 novembre 2017 16:50
FORM. UFFICIALI: PIOLI NON CAMBIA NULLA. ANCORA SIMEONE, EYSSERIC PER THEREAU..
29 ottobre 2017 13:41
FORM.UFFICIALI: BIRAGHI ANCORA SULLA SINISTRA, GASPAR PER LAURINI. SAPONARA..
01 ottobre 2017 14:02
FORM.UFFICIALI: LAURINI TITOLARE, OUT BENASSI. AL POSTO DI BADELJ..
24 settembre 2017 19:29
FORM.UFFICIALI: PRIMA VOLTA PER LAURINI, CHIESA A SINISTRA DIETRO SIMEONE. BENASSI..
20 settembre 2017 19:34
FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, SIMEONE ANCORA DAVANTI. DIETRO AL CHOLITO..
10 settembre 2017 13:47
FORM.UFFICIALI: GUIDI CONFERMA SQUADRA ANTI-JUVE, AL POSTO DI BARONI...
11 giugno 2017 17:06
FORM.UFFICIALI: ESORDIO PER IL DRAGO, SI RIVEDONO SAPONARA E CHIESA
28 maggio 2017 19:23
Form. ufficiali: fuori Chiesa e Baba dentro Ilicic e Olivera. In difesa..
20 maggio 2017 19:47
FORM.UFFICIALI: SAPONARA E CHIESA DAL 1', TOMOVIC..
15 aprile 2017 13:54
FORM.UFFICIALI: SANCHEZ ANCORA DIETRO, BERNARDESCHI ANCORA FUORI..
05 marzo 2017 11:26
FORM.UFFICIALI: AVANTI CON KALINIC E ILICIC. TOMOVIC E BADELJ..
19 febbraio 2017 19:39
FORM. UFFICIALI: TORNA KALINIC, TELLO A DESTRA. IN PORTA..
16 febbraio 2017 17:47
FORM.UFFICIALI: BABACAR DAVANTI, SPORTIELLO IN PORTA. IN DIFESA...
01 febbraio 2017 19:40
FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, DE MAIO PER ASTORI. BERNA E CHIESA..
11 gennaio 2017 16:31
FORM.UFFICIALI: CHIESA AL POSTO DI TELLO, BADELJ A CENTROCAMPO. CRISTOFORO..
22 dicembre 2016 19:36
FORM.UFFICIALI: TOMOVIC A DESTRA, CHIESA DAL 1'. CRISTOFORO..
08 dicembre 2016 15:49
FORM.UFFICIALI: ALONSO TORNA A SINISTRA, LEZZE IN PORTA. IN ATTACCO..
15 maggio 2016 19:47
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