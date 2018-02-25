FORM.UFFICIALI: SIMEONE CON FALCINELLI, CRISTOFORO A CENTROCAMPO. DABO..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A Tim.
25 febbraio 2018 14:03
Le formazioni ufficiali della ventiseiesima giornata di Serie A Tim:
Fiorentina (3-5-2): Sportiello; Pezzella, Astori, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Cristoforo, Veretout, Biraghi; Simeone, Falcinelli. All.: Pioli.
ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Bastien; Inglese, Pucciarelli. All.: Maran.