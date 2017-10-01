FORM.UFFICIALI: BIRAGHI ANCORA SULLA SINISTRA, GASPAR PER LAURINI. SAPONARA..
Le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Fiorentina, gara valida per la settimana giornata del campionato di Sere A Tim. Gaspar..
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 14:02
Le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Fiorentina:
CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore: Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese.
FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone.