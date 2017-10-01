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FORM.UFFICIALI: BIRAGHI ANCORA SULLA SINISTRA, GASPAR PER LAURINI. SAPONARA..

Le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Fiorentina, gara valida per la settimana giornata del campionato di Sere A Tim. Gaspar..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 14:02
FORM.UFFICIALI: BIRAGHI ANCORA SULLA SINISTRA, GASPAR PER LAURINI. SAPONARA.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Fiorentina:

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore: Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone.

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