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FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, SIMEONE ANCORA DAVANTI. DIETRO AL CHOLITO..

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la terza giornata di Serie A Tim. Davanti gioca Simeone..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 13:47
FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, SIMEONE ANCORA DAVANTI. DIETRO AL CHOLITO.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la terza giornata di Serie A Tim.

Fiorentina: Sportiello, Gaspar, Biraghi, Astori, Pezzella, Veretout, Badelj, Simeone, Thereau, Chiesa, Benassi

Hellas: Nicolas, Ferrari, Heartaux, Caceres, Souprayen, Zuculini, Buchel, Bessa, Fares, Pazzini, Verde

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