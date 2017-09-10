FORM.UFFICIALI: BIRAGHI PREFERITO A MAXI, SIMEONE ANCORA DAVANTI. DIETRO AL CHOLITO..
Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la terza giornata di Serie A Tim. Davanti gioca Simeone..
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 13:47
Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la terza giornata di Serie A Tim.
Fiorentina: Sportiello, Gaspar, Biraghi, Astori, Pezzella, Veretout, Badelj, Simeone, Thereau, Chiesa, Benassi
Hellas: Nicolas, Ferrari, Heartaux, Caceres, Souprayen, Zuculini, Buchel, Bessa, Fares, Pazzini, Verde