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FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC TITOLARE, TORNA PULGAR. CECCHERINI

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, valide per la quattordicesima

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 20:28
FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC TITOLARE, TORNA PULGAR. CECCHERINI - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Montella.

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