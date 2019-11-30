FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC TITOLARE, TORNA PULGAR. CECCHERINI
Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, valide per la quattordicesima
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 20:28
Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:
Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Ribery. All. Montella.