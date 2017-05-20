Form. ufficiali: fuori Chiesa e Baba dentro Ilicic e Olivera. In difesa..
Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: Sousa lascia fuori Chiesa e Tello. Spazio a Olivera e Ilicic. In difesa gioca..
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 19:47
Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina
Fiorentina: Tatarusanu Rodriguez De Maio Tomovic Cristoforo Badelj Olivera Vecino Bernardeschi Ilicic Kalinic.
Panchina: Sportiello Dragowski Tello Salcedo Saponara Hagi Chiesa Maistro Babacar Milic Mlakar Reymao.
Napoli: Reina Jorginho Hysaj Koulibaly Callejon Ghoulam Albiol Mertens Zielinski Hamsik Insigne
Panchina: Rafael Sepe Strinic Giaccherini Maggio Leandro Chiriches Rog Pavoletti Diawara Tonelli Milik