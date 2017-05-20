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Form. ufficiali: fuori Chiesa e Baba dentro Ilicic e Olivera. In difesa..

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: Sousa lascia fuori Chiesa e Tello. Spazio a Olivera e Ilicic. In difesa gioca..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 19:47
Form. ufficiali: fuori Chiesa e Baba dentro Ilicic e Olivera. In difesa.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Fiorentina: Tatarusanu Rodriguez De Maio Tomovic Cristoforo Badelj Olivera Vecino Bernardeschi Ilicic Kalinic.

Panchina: Sportiello Dragowski Tello Salcedo Saponara Hagi Chiesa Maistro Babacar Milic Mlakar Reymao.
Napoli: Reina Jorginho Hysaj Koulibaly Callejon Ghoulam Albiol Mertens Zielinski Hamsik Insigne

Panchina: Rafael Sepe Strinic Giaccherini Maggio Leandro Chiriches Rog Pavoletti Diawara Tonelli Milik

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