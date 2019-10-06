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FORM. UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. "CHIESARY" ANCORA DAVANTI

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, gara valida per la settima giornata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 12:10
FORM. UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. "CHIESARY" ANCORA DAVANTI -
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Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte fatte dai due allenatori:

Fiorentina: Dragowski, Pezzella, Caceres, Milenkovic, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Lirola, Pulgar, Ribery, Chiesa

 

Udinese: in attesa

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