FORM. UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. "CHIESARY" ANCORA DAVANTI
Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, gara valida per la settima giornata
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 12:10
Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte fatte dai due allenatori:
Fiorentina: Dragowski, Pezzella, Caceres, Milenkovic, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Lirola, Pulgar, Ribery, Chiesa
Udinese: in attesa