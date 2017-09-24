FORM.UFFICIALI: LAURINI TITOLARE, OUT BENASSI. AL POSTO DI BADELJ..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, sesta giornata del campionato di Serie A Tim:
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 19:29
FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Sanchez, Chiesa, Gil Dias, Thereau, Simeone. A disp. Dragowski, Gaspar, Hugo, Milenkovic, Benassi, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Eysseric, Hagi, Saponara, Babacar. All. Pioli
ATALANTA: Berisha, Toloi, Caldara, Palomino, Castagne, De Roon, Freuler, Kurtic, Spinazzola, Gomez, Ilicic. A disp. Gollini, Masiello, Bastoni, Mancini, Cristante, Hateboer, Haas, Gosens, Petagna, Orsolini, Vido, Cornelius. All. Gasperini