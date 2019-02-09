FORM.UFFICIALI, GERSON IN ATTACCO, HANCKO CENTRALE. DABO..
Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Napoli, anticipo valido per la 23' giornata del campionato di Serie A Tim
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 16:38
Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Napoli, anticipo valido per la 23' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco i giocatori scelti dai due allenatori:
Fiorentina 4-3-3 - Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi; Dabo, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. All.Pioli.
Napoli 4-4-2 - Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti.