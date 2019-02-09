Labaro Viola

FORM.UFFICIALI, GERSON IN ATTACCO, HANCKO CENTRALE. DABO..

Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Napoli, anticipo valido per la 23' giornata del campionato di Serie A Tim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 16:38
FORM.UFFICIALI, GERSON IN ATTACCO, HANCKO CENTRALE. DABO.. - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Primo Piano
Formazioni
Gerson
Condividi

Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Napoli, anticipo valido per la 23' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco i giocatori scelti dai due allenatori:

Fiorentina 4-3-3 - Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi; Dabo, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. All.Pioli.

Napoli 4-4-2 - Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok