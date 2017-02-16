FORM. UFFICIALI: TORNA KALINIC, TELLO A DESTRA. IN PORTA..
Le formazioni ufficiali di Borussia Mönchengladbach-Fiorentina, andata dei sedicesimi di finale di Europa League:
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2017 17:47
Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.) , Astori, Sanchez, Tello, Badelj, Vecino, Maxi Olivera, BorjaValero, Bernardeschi, Kalinic
Panchina: Sportiello, De Maio, Cristoforo, Babacar, Ilicic, Saponara, Tomovic
Borussia: Sommer, Christensen, Vestergaard, Kramer, Herrmann, Dahoud, Hazard, Stindl (cap.), Wendt, Johnson, Jantschke
Panchina: Sippel, Kolodziejczak, Drmic, Schulz, Strobl, Korb, Hah