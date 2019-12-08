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FORM.UFFICIALI: OUT BADELJ, C'È BENASSI. TORNA CHIESA CON VLAHOVIC

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, gara valida per la 16' giornata di Serie A Tim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 14:45
FORM.UFFICIALI: OUT BADELJ, C'È BENASSI. TORNA CHIESA CON VLAHOVIC -
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Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, gara valida per la 16' giornata di Serie A Tim. Queste le scelte degli allenatori:

Fiorentina: Dragowski, Dalbert, Ceccherini, Milenkovic, Caceres, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Benassi, Vlahhovic, Chiesa

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