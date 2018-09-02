FORM.UFFICIALI, EDIMILSON E GERSON ANCORA TITOLARI, EYSSERIC..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese, gara valida per terza partita di Serie A Tim. Eysseric confermato come esterno alto, nuova chance invece per Gerson e Edimilson
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 16:39
Fiorentina: Lafont, Biraghi, Milenkovic, Eysseric, Gerson, Simeone, Pezzella, Benassi, Chiesa, Edimilson, Vitor Hugo.
Udinese: Scuffet, Samir, Troost-Ekong, Fofana, De Paul, Behrami, Lasagna, Machis, Nuytinck, Larsen, Pussetto.