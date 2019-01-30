FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC TORNA DAL 1', SIMEONE IN PANCHINA. BENASSI..
Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 16:53
Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta. Queste le scelte dei due allenatori:
FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.
ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.