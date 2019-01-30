Labaro Viola

FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC TORNA DAL 1', SIMEONE IN PANCHINA. BENASSI..

Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 16:53
FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC TORNA DAL 1', SIMEONE IN PANCHINA. BENASSI.. - Fiorentina's forward Kevin Mirallas (R) celebrates with his teammates after scoring a goal during the Italian Serie A soccer match between ACF Fiorentina and Empoli FC at the Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 16 December 2018. ANSA/CLAUDIO
Fiorentina's forward Kevin Mirallas (R) celebrates with his teammates after scoring a goal during the Italian Serie A soccer match between ACF Fiorentina and Empoli FC at the Artemio Franchi stadium in Florence, Italy, 16 December 2018. ANSA/CLAUDIO
News
Primo Piano
Formazioni
Condividi

Le formazioni ufficiale di Fiorentina-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia a eliminazione diretta. Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok