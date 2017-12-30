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FORM.UFFICIALI: CHIESA OUT, TORNA BIRAGHI SULLA SINISTRA. PEZZELLA..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, gara valida per la 19' giornata di Serie A Tim. Chiesa out, al suo posto giocherà..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 11:22
FORM.UFFICIALI: CHIESA OUT, TORNA BIRAGHI SULLA SINISTRA. PEZZELLA.. - Veretout Fiorentina
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Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina e del Milan per la gara in programma alle 12.30. Queste le scelte di Stefano Pioli e di Gattuso

Fiorentina: Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Thereau;

Milan: Donnarumma G., Calabria, Romagnoli, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini

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