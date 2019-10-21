FORM.UFFICIALI: BADELJ IN CAMPO, DAVANTI ANCORA RIBERY-CHIESA
Le formazioni ufficiali di Brescia-Fiorentina, posticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistan...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 21:01
Le formazioni ufficiali di Brescia-Fiorentina, posticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:
Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Aye, Donnarumma.
Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.