Probabili formazioni: Bonaventura e Gonzalez dal primo minuto, Scalvini e CDK out

Fiorentina e Atalanta si affrontano domani sera, allo stadio Artemo Franchi di Firenze a partire dalle ore 21, in un match valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Vincenzo Italiano dopo la sconfitta subita contro il Milan che ha sancito l’ennesimo passo falso di questo 2024 si gioca tutto o quasi delle chance qualificazioni europee dei viola in questa competizione (attualmente è 10° in campionato a-3 dalla Lazio settima). Gian Piero Gasperini, invece, con il netto 3-0 rifilato al Napoli ha interrotto un lungo periodo negativo rilanciando la c.orsa ad un piazzamento Champions oggi distante 7 punti (solo 2 in caso di 5 squadre in Champions). Martinez Quarta non è al meglio e allora Italiano dovrebbe riproporre la coppia di centrali formata da Ranieri e Milenkovic. Torna Bonaventura dalla squalifica e Sottil dal 1′ con Belotti, Nico Gonzalez e Beltran a comporre i 4 d’attacco. Non ci sarà perché squalificato Gian Piero Gasperini che continuerà a non avere a disposizione né Charles De Ketelaere, né Scalvini uscito malconcio dalla gara col Napoli. Zappacosta è recuperato e una chance dal 1′ la ritroverà anche Ademola Lookman.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Mediaset (Italia 1) e in live streaming sull’app di Mediaset Infinity con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani ed il commento tenico di Simone Tiribocchi

Italiano: “Siamo in una semifinale di Coppa Italia. Quarta è in dubbio perchè è uscito acciaccato”