FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, SOTTIL E CHIESA, IN DIFESA VENUTI
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la decima partita del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:FIORENTINA: Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Dalber...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 20:41
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la decima partita del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:
FIORENTINA: Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Dalbert, Venuti, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Boateng, Chiesa, Sottil