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FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, SOTTIL E CHIESA, IN DIFESA VENUTI

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la decima partita del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:FIORENTINA: Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Dalber...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 20:41
FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, SOTTIL E CHIESA, IN DIFESA VENUTI -
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Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la decima partita del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA: Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Dalbert, Venuti, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Boateng, Chiesa, Sottil

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