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FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC CENTRALE, C'È GERSON IN ATTACCO. CECCHE..

Le formazioni ufficiale di SPAL-Fiorentina, partita valida per la 24' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 10:55
FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC CENTRALE, C'È GERSON IN ATTACCO. CECCHE.. - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Spal: Viviano, Cionek, Antenucci (cap.), Valoti, Bonifazi, Valdifiori, Kurtic, Felipe, Lazzari, Petagna, Fares

Panchina: Gomis, Poluzzi, Simic, Floccari, Murgia, Regini, Vicari, Dickmann, Schiattarella, Costa, Paloschi, Spina

 

Fiorentina: Lafont; Ceccherini, Milenkovic, VItor Huho, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. A disp.: Terracciano, Brancolini, Laurini, Norgaard, Simeone, Pjaca, Dabo, Hancko, Graiciar

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