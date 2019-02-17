FORM.UFFICIALI, MILENKOVIC CENTRALE, C'È GERSON IN ATTACCO. CECCHE..
Le formazioni ufficiale di SPAL-Fiorentina, partita valida per la 24' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori:
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 10:55
Spal: Viviano, Cionek, Antenucci (cap.), Valoti, Bonifazi, Valdifiori, Kurtic, Felipe, Lazzari, Petagna, Fares
Panchina: Gomis, Poluzzi, Simic, Floccari, Murgia, Regini, Vicari, Dickmann, Schiattarella, Costa, Paloschi, Spina
Fiorentina: Lafont; Ceccherini, Milenkovic, VItor Huho, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. A disp.: Terracciano, Brancolini, Laurini, Norgaard, Simeone, Pjaca, Dabo, Hancko, Graiciar