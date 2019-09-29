FORM.UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. AVANTI CON CHIESA E RIBERY
Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, gara valida per la 5' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori:
A cura di Matteo Fabiani
29 settembre 2019 20:29
MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.
FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery