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FORM.UFFICIALI: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. AVANTI CON CHIESA E RIBERY

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, gara valida per la 5' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori:

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
29 settembre 2019 20:29
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MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery

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