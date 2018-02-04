FORM.UFFICIALI: MILENKOVIC PREFERITO A HUGO, OCCASIONE PER GIL DIAS. BENASSI...
Le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, gara valida per la 23' giornata di Serio A Tim
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2018 13:49
Fiorentina: Sportiello, Biraghi, Astori (cap.), Milenkovic, Laurini, Badelj, Veretout, Benassi, Simeone, Chiesa, Gil Dias
Panchina: Dragowski, Cerofolini, Saponara, Eysseric, Falcinelli, Dabo, Maxi Olivera, Cristoforo, Vitor Hugo, Bruno Gaspar, Thereau
Bologna: Mirante (cap.), Mbaye, Helander, De Maio, Masina, Poli, Pulgar, Dzemaili, Palacio, Destro, Donsah
Panchina: Santurro, Ravaglia, Krafth, Torosidis, Gonzalez, Nagy, Crisetig, Di Francesco, Krejci, Avenatti, Falletti, Orsolini