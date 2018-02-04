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FORM.UFFICIALI: MILENKOVIC PREFERITO A HUGO, OCCASIONE PER GIL DIAS. BENASSI...

Le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina, gara valida per la 23' giornata di Serio A Tim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2018 13:49
FORM.UFFICIALI: MILENKOVIC PREFERITO A HUGO, OCCASIONE PER GIL DIAS. BENASSI... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Fiorentina: Sportiello, Biraghi, Astori (cap.), Milenkovic, Laurini, Badelj, Veretout, Benassi, Simeone, Chiesa, Gil Dias

Panchina: Dragowski, Cerofolini, Saponara, Eysseric, Falcinelli, Dabo, Maxi Olivera, Cristoforo, Vitor Hugo, Bruno Gaspar, Thereau

Bologna: Mirante (cap.), Mbaye, Helander, De Maio, Masina, Poli, Pulgar, Dzemaili, Palacio, Destro, Donsah

Panchina: Santurro, Ravaglia, Krafth, Torosidis, Gonzalez, Nagy, Crisetig, Di Francesco, Krejci, Avenatti, Falletti, Orsolini

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