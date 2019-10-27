FORM.UFFICIALI: MONTELLA PUNTA ANCORA SUL 3-5-2. CHIESA E RIBERY ATTACCANTI
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, valide per la nona giornata di campionato. Queste le due scelte degli allenatori:Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulg...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 20:35
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, valide per la nona giornata di campionato. Queste le due scelte degli allenatori:
Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.
Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, L. Alberto, Lulic; Correa, Immobile.