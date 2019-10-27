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FORM.UFFICIALI: MONTELLA PUNTA ANCORA SUL 3-5-2. CHIESA E RIBERY ATTACCANTI

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, valide per la nona giornata di campionato. Queste le due scelte degli allenatori:Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 20:35
FORM.UFFICIALI: MONTELLA PUNTA ANCORA SUL 3-5-2. CHIESA E RIBERY ATTACCANTI - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, valide per la nona giornata di campionato. Queste le due scelte degli allenatori:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, L. Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

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