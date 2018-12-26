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FORM.UFFICIALI, PJACA TORNA DAL 1', MIRALLAS OUT. EDIMILSON FERNANDES..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma, gara valida per la 18' giornata di Serie A Tim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 13:31
FORM.UFFICIALI, PJACA TORNA DAL 1', MIRALLAS OUT. EDIMILSON FERNANDES.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma, gara valida per la 18' giornata di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori

FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Veretout, Chiesa, Simeone, Pjaca. A disp. Dragowski, Brancolini, Norgaard, Laurini, Hancko, Dabo, Ceccherini, Sottil, Vlahovic, Thereau, Gerson, Montiel. All. Pioli

PARMA: Sepe, Iacoponi, Gazzola, Bastoni, Gagliolo, Rigoni, Stulac, Deiola, Siligardi, Inglese, Biabiany. A disp. Frattali, Bagheria, Gobbi, Dezi, Barillà, Sprocati, Gervinho, Ceravolo, Ciciretti, Scozzarella. All. D’Aversa

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