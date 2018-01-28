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FORM.UFFICIALI: OUT BABACAR, RIENTRANO VERETOUT E THEREAU. A SINISTRA...

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Hellas Verona, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A Tim. Rientrano Thereau, Veretout e Astori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 13:54
FORM.UFFICIALI: OUT BABACAR, RIENTRANO VERETOUT E THEREAU. A SINISTRA... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Veretout, Eysseric, Thereau,
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Veretout, Eysseric, Thereau,
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FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau
A disposizione: Cerofolini, Dragowski, Milenkovic, Sanchez, Saponara, Eysseric, Olivera, Cristoforo, Gil Dias, Babacar, Vitor Hugo, Gaspar.
All.: Pioli

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Matos; Petkovic, Kean.
A disposizione: Silvestri, Coppola, Verde, Fossati, Zuculini F., Lee, Calvano, Boldor, Bearzotti, Souprayen, Heurtaux, Felicioli.
All.: Pecchia

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