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FORM.UFFICIALI: PRIMA VOLTA PER LAURINI, CHIESA A SINISTRA DIETRO SIMEONE. BENASSI..

Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di Serie A Tim: Pioli punta ancora su Simeone..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 19:34
FORM.UFFICIALI: PRIMA VOLTA PER LAURINI, CHIESA A SINISTRA DIETRO SIMEONE. BENASSI.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di Serie A Tim:

 

Fiorentina: Sportiello, Laurini, Astori (cap.), Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone

Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Saponara, Eysseric, Maxi Olivera, Cristoforo, Gil Dias, Babacar, Vitor Hugo, Bruno Gaspar

Juventus: Szczeny, Cuadrado, Higuain, Dybala, Matuidi, Barzagli (cap.), Mandzukic, Asamoah, Rugani, Sturaro, Bentancur

Panchina: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro, Howedes, Lichtsteiner, Bernardeschi

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