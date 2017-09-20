FORM.UFFICIALI: PRIMA VOLTA PER LAURINI, CHIESA A SINISTRA DIETRO SIMEONE. BENASSI..
Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di Serie A Tim: Pioli punta ancora su Simeone..
Le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di Serie A Tim:
Fiorentina: Sportiello, Laurini, Astori (cap.), Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone
Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Saponara, Eysseric, Maxi Olivera, Cristoforo, Gil Dias, Babacar, Vitor Hugo, Bruno Gaspar
Juventus: Szczeny, Cuadrado, Higuain, Dybala, Matuidi, Barzagli (cap.), Mandzukic, Asamoah, Rugani, Sturaro, Bentancur
Panchina: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro, Howedes, Lichtsteiner, Bernardeschi